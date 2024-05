Torneo delle contrade di Pietrasanta Pontestada quasi fatta Battuti gli Antichi Feudi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Pontestrada 10 PONTESTRADA: Bartelletti, Favret, Gaina, Genovesi (Coppedè), Lupoli, Carella, Francioni, Celentano, Mancini Giac. (Dazzi), Macchiarini, Mancini Giann (Tartarini). All. Gaina.: Ansini (Musetti), Tonini, Russo Lo., Bazzichi, Lorenzi, Garibaldi, Ventura, Riccò (Morra), Russo Lu. (Puccetti), Pellizzari, Salini. All. Palagi. Marcatore: autorete di Garibaldi.– E’ vero che siamo solo all’inizio ma ci sono due squadre, Pontestrada e Pollino Traversagna, entrambe nel girone A che sembrano già proiettate verso la fase ad eliminazione diretta. Nello specifico il Pontestrada bissa il successo su La Lanterna con un nuovo successo, stavolta per 1-0, sugli. Partita che si decide dopo appena 3’ quando, su una mischia conseguente ad un calcio d’angolo, Garibaldi devia inopinatamente il pallone nella propria porta.