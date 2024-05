Torino sfuma la qualificazione in Conference | sono 8 le squadre italiane in Europa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) La sconfitta della Fiorentina in finale diLeague contro l’Olympiakos ha portato un doppio aspetto negativo per il calcio italiano: il ko in una finale europea e la mancatadelinLeague. L’ultimo atto di Atene si è concluso sul risultato di 1-0 a favore dei greci grazie ad un gol realizzato ai tempi supplementari da El Kaabi. Per i viola si tratta della seconda sconfitta consecutiva in finale diLeague. Leinla possibilità per l’Italia di schierare 9indalla prossima stagione. La Serie A porterà ‘solo’ 8: 5 in Champions League, 2 inLeague e 1 in. In Champions Inter Milan Juventus Atalanta Bologna InLeague Roma Lazio InLeague Fiorentina L'articololain8 leinCalcioWeb.