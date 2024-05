Fonte : sport.quotidiano di 30 mag 2024

Sono in programma due fine settimana di gare: sabato e domenica, per qualifiche e semifinali, l’8 e il 9 giugno sono in programma le finali che assegneranno l’ambito titolo tricolore. Si torna a parlare di ruzzola con il Campionato italiano a squadre.

Titolo italiano uisp di rulletto La Polisportiva Serralta batte tutti gli avversari in due intense giornate di gare