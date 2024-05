Ternana-Bari | Procura Figc apre inchiesta su espulsione Bellomo flusso anomalo scommesse

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ladella, guidata da Giuseppe Chiné, come apprende Lsse ha aperto un’sul cartellino rosso a Nicolanella sfida, valida per il ritorno dei playout di Serie B. Il numero 10 dei galletti, che hanno vinto la partita per 3-0 condannando gli umbri alla retrocessione in Serie C, è stato espulso mentre si trovava non in campo ma in panchina, dopo un litigio con un raccattapalle. Iltore federale vuole vederci chiaro perché, a quanto risulta, sul cartellino rosso in questione si sarebbe generato undi. Chiné indagherà insieme all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato per accertare i fatti e per poi eventualmente procedere con dei deferimenti o archiviare tutto.suSportFace.