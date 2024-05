Fonte : ilgiornaleditalia di 30 mag 2024

PARIGI (FRANCIA) - Matteo Arnaldi approda al terzo turno del Roland Garros grazie al successo sul tedesco Alexandre Muller in tre set con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-3. Battuto il tedesco Muller in tre set per 6-4, 6-1, 6-3. Il match, che ha vissuto una sospensione per pioggia anche oggi, era stato .

Tennis | Roland Garros Arnaldi al terzo turno