Studenti liceali ma lavoratori Dal 2025 arriva il nuovo piano | Siamo i primi in tutta Italia

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il liceo classico ‘Stabili-Trebbiani’ è la prima scuola superiore d’ad approvare la sperimentazione dello studente-lavoratore. "Su modello dello ‘studente atleta’, la convenzione tra il Coni e il Ministero dell’Istruzione, abbiamo proposto – commenta uno dei rappresentanti degli, Pierre Pancaglio (nella foto) - questa agevolazione per gliche hanno un contratto di lavoro attivo e regolare, perché abbiamo notato un incremento nei giovani. E per questo motivo ho pensato che fosse giusto aiutare chi lavora nel doposcuola con undidattico personalizzato, che ad esempio si concretizza con interrogazioni programmate, o recupero di test e verifiche". La misura è stata presentata appunto dai rappresentanti degliPierre Pancaglio assieme a Cecilia Gabrielli, Alessandro Moretti e Pierfrancesco Gagliardi, in Consiglio d’Istituto.