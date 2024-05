Fonte : fanpage di 30 mag 2024

Il magistrato che ha chiesto la revisione del processo per la strage di Erba, ed è stato sanzionato dal CSM per come l'ha fatto, ha denunciato la Procuratrice Generale di Milano per quello che ha testimoniato durante il procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Strage di Erba Cuno Tarfusser denuncia la procuratrice generale di Milano Nanni per il provvedimento disciplinare