Spostano le conduttrici Bianca Berlinguer a rischio | il suo posto alla celebre collega Mediaset

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) Myrta Merlino, la voce bomba. Nelle ultime settimane si è molto parlato della conduttrice che ha sostituito Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Qualche giorno fa la compagna di Marco Tardelli aveva fatto una rivelazione sulle reali condizioni di salute, dopo che i due avevano avuto qualche battibecco in passato. Ma a far discutere sono le voci sul suo futuro professionale. Gli ascolti tv non sono stati entusiasmanti e le numerose assenzeguida del programma hanno più volte fatto pensare ad una sua sostituzione. Più volte Giuseppe Brindisi ha preso il suo, tuttavia recentementeha preso una decisione per molti versi inattesa. Pomeriggio 5 va avanti, la fine del programma è infatti slittata in avanti, dal 7 giugno al 14. E adesso arriva un’altra indiscrezione, clamorosa.