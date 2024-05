Fonte : liberoquotidiano di 30 mag 2024

L'italiano però, rientrato dopo un mese di stop per l'infortunio all'anca che lo ha fatto fermare a Madrid e saltare gli Internazionali a Roma, oggi pur ancora a mezzo servizio è troppo forte per il francese e strappa gli applausi al pubblico di Parigi, imponendosi con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-4 in due ore e sedici minuti di gioco.

Sinner batte Gasquet occhio alla faccia del francese | il punto che fa impazzire Parigi | Video