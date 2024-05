Fonte : spettacolo.eu di 30 mag 2024

Le altre esibizioni della GMB Guarda anche i video inediti delle altre esibizioni e partecipazioni: Renato Zero canta La vita è un dono (guarda) Renato Zero canta La pace sia con te (guarda) Renato Zero canta I migliori anni della nostra vita (guarda) Simone Grande canta Adagio (guarda qui sopra) Matteo Roncoloni suona La vita è bella (guarda) Lino Banfi (guarda) La Giornata Mondiale dei Bambini e gli ospiti Sabato si è tenuta allo Stadio Olimpico di Roma la prima Giornata Mondiale dei Bambini, voluta da Papa Francesco.

Simone Grande canta per Papa Francesco Adagio alla Giornata Mondiale dei Bambini VIDEO inedito