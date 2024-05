Si riorganizzano i servizi sanitari Serie di interventi coi fondi del Pnrr

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Con idelall’ospedale di Cuggiono sono iniziati i lavori di ristrutturazione, completamento e rioccupazione di spazi abbandonati per una miglior organizzazione dei, sia attraverso l’ospedale di Comunità che dei reparti di cura e riabilitazione. "Il nostro ospedale - ha commentato il direttore medico Eugenio Vignati – sta vivendo una fase di crescita che potrebbe avere, nell’immediato futuro, una nuova evoluzione andando a creare nuove attività nell’ambito della neuropsichiatria infantile, che non sono presenti negli altri ospedali della nostra Asst. Il ruolo di questo ospedale è complementare con quello di Legnano dove si cura il paziente nella fase acuta. Superata questa fase qui a Cuggiono gli stessi pazienti vengono rimandati per le cure di riabilitazione, sia cardiologica che fisiatrica".