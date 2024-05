Serie D Tanti bussano alla porta della Civitanovese Profili | C’è chi è disposto a entrare nel club

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) "La base societaria potrebbergarsi". Lo rivela Mauro, patron, con ilche sta progettando il futuro in tutti i vari aspetti, ddirigenzarosa passando per lo staff. "Il discorso panchina? Con Sante Alfonsi – chiarisce– stiamo ancora trattando e l’accordo non è concluso. Però, siamo in dirittura d’arrivo". La notiziaconferma del tecnico che hato la squadra rossoblù a vincere il campionato di Eccellenza è attesa con ansia tra gli sportivi nella speranza che a breve arrivi la fumata bianca. Ma non si tratta dell’unico pensiero in casa rossoblù. C’è infatti una rosa da allestire per cl’obiettivo dichiarato di "una salvezza tranquilla", c’è un’iscrizione da effettuare con i relativi costi e poi una componente societaria cui potrebbe aggiungersi qualche figura.