SEGUE DALLA PRIMA Siamo tutti aggrappati a qualche ranking È la parola dell’anno per lo sport azzurro

(Di giovedì 30 maggio 2024) Doriano Rabotti Salire il gradino d’oro stando fermi solo perché l’altro è caduto dalle scale non è esattamente in linea con lo spirito dello, anche se ci sta. A scanso di equivoci, Sinner si merita tutto, ma far capire come funziona un meccanismo che invece di sommare i punti scarta quelliprecedente non è una cosa semplice. Anche le nostre due nazionali di volley sono aggrappate al. Non sono ancora qualificate per Parigi, al momento sono le prime delle non elette, ma ad ogni partita il loro borsino cambia e decifrare una classifica nella quale sono inserite anche le sette già qualificate è facile come murare la Egonu. E comunque, tanto per tornare al calcio, per anni in tempi recenti ilmondiale è stato guidato dal Belgio, per dire.