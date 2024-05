Scuole Viaggianti | si chiude a Loro Ciuffenna il tour teatrale della sostenibilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Arezzo, 30 maggio 2024 – Oltre 23.000 studenti e più di 1.500 docenti provenienti da 838 istituti dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria. Sono i numeriseconda edizione diil progetto ambientale di Estra che si conclude con il: dieci tappe a partire dal Molise che hanno toccato le diecivincitrici protagoniste di speciali cerimonie di premiazione, durante le quali come premio hanno assistito allo spettacolo “Il Grande Sconquasso”. Dopo il Molise, l’Abruzzo, l’Umbria e le Marche ilsi conclude in Toscana. Questa mattina cerimonia di premiazione alla scuola d’infanzia Principessa Mafalda di(Arezzo) dove è stato consegnato il premio: lo spettacolo “Il Grande Sconquasso” realizzato dalla compagniaStraligut e prodotto da Estra per le