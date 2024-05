Scoperto fisioterapista abusivo | esercitava la professione senza i titoli richiesti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 maggio 2024) I Carabinieri del NAS di Latina, nel corso di una serie di controlli mirati a contrastare l’eserciziodelle professioni sanitarie, hanno effettuato ispezioni concentrandosi maggiormente sulle figure erogatrici di servizi di carattere medico e sanitario che, per lo svolgimento della, richiedono il possesso di titolo accademico e di iscrizione al relativo albo. È in tale contesto che, a seguito di un’attività di indagine, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, il titolare di un centro di riabilitazione e posturologia ubicato nel comune di Fondi. L’uomo infatti, in possesso del solo titolo di laurea in scienze motorie ed iscritto all’Unione Nazionale dei Chinesiologi, svolgeva illegalmente ladieffettuando sui propri pazienti manipolazioni e trattamenti terapeutici riabilitativi, anche mediante l’impiego di apparecchiature elettromedicali, eseguendo terapie riservate alla figura professionale del