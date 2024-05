Schlein | Dire meno Europa significa affossare l' interesse nazionale

Fonte : iltempo di 30 mag 2024

Noi vogliamo che il next generation continui, prosegua, mentre la destra nazionalista non ci ha mai creduto e cerca di fermare gli investimenti comuni europei. Dire meno Europa in un Paese come il nostro vuol dire affossare l'interesse nazionale", le parole della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

