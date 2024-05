Scherma | ufficializzati tutti i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nessuna sorpresa e un parterre di assoluto livello in una delle discipline fiore all’occhielloa Cinque Cerchi. Nella giornata odierna, la federazione italiana diha reso noti i nomi deiper ledi, ecco dunque di seguito l’elenco completo dei terzetti scelti per quanto riguarda i tornei individuali di fioretto maschile e femminile, spada maschile e femminile e sciabola maschile e femminile, ai quali si aggiunge un ulteriore atleta per completare il quartetto delle sei competizioni a squadre. Saliranno in pedana nel fioretto femminile individuale e a squadre la portabandiera Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Favaretto, con Francesca Palumbo per la competizione a squadre. Nel fioretto maschile individuale e a squadre, invece, spazio a Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Filippo Macchi, con Alessio Foconi per il team event.