Scherma i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024 Saranno 24 gli azzurri presenti ai Giochi

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’Italia sarà presente con il contingente massimo nellaaiOlimpici di: in ciascuna delle sei specialità previste il Bel Paese schiererà tre atleti nella prova individuale e la squadra, potendo così contare su un quarto atleta quale riserva. Nel complesso24 gliin Francia. Per il fioretto tra le donneal via nella gara individuale Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Alice Volpi, alle quali si aggiungerà Francesca Palumbo nella prova a squadre, mentre tra gli uominiin gara Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, con Alessio Foconi pronto a prendere parte alla gara a squadre. Nella spada il settore femminile sarà rappresentato da Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio, con Mara Navarria per la gara a squadra squadre, mentre nel comparto maschile sono stati scelti Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara, con Gabriele Cimini riserva per il quartetto.