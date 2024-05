Fonte : movieplayer di 30 mag 2024

Nonostante Marvel abbia confermato la morte di Wanda Maximoff in seguito agli eventi del finale del film di Sam Raimi, pare che adesso lo studio sia fermamente deciso a realizzare un film standalone con protagonista il personaggio. Secondo un nuovo rumor, Marvel sarebbe alla ricerca di un regista per il film che vedrà il ritorno di Wanda Fin dall'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, i fan dei Marvel Studios sono impazienti di sapere se rivedranno mai la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen e adesso sembra che qualcosa stia finalmente bollendo in pentola.

Scarlet Witch torna Elizabeth Olsen? Marvel sta cercando un regista per il film standalone