Sbalzato dalla moto Finisce contro il cantiere muore mentre va al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Non vede la barriera di une la centra in pieno con la. Ancora un incidente dall’esito mortale sulle strade bresciane. La vittima è Edoardo Rigucci, 45enneciclista di casa a Ponti sul Mincio, in provincia di Mantova. Lo schianto si è verificato alle 5,30 del mattino lungo la Provinciale 11, nei pressi dello svincolo per Sirmione e Pozzolengo, nella frazione di San Martino della battaglia. Sposato e padre di un ragazzino di 13 anni, Rigucci a quell’ora si stava recando ala Lonato del Garda, nell’azienda di costruzioni stradali Vezzola, per conto della quale in questo periodo era impegnato nella realizzazione della Tav. Il 45enne procedeva appunto lungo la Provinciale in direzione di Brescia quando all’improvviso per ragioni in corso di accertamento - forse si è distratto, oppure ha avuto un malore - è andato a sbattere con la sua Kawasaki nuova di zeccauna lastra in cemento che delimitava l’area aperta dei lavori dell’Anas, regolarmente segnalati.