Salva Casa il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

(Di giovedì 30 maggio 2024) Confedilizia: “Forniamo informazione, consulenza ed assistenza in merito al” Èinil-legge 29 maggio 2024, n. 69, contenente “disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”. Sul territorio, grazie alle Associazioni provinciali della Confedilizia, sono attivi gli sportelli dedicati ad attività di informazione, consulenza e assistenza in merito al”. Si tratta, come noto, del provvedimento, annunciato per la prima volta dal Ministro delle infrastrutture al convegno annuale del Coordinamento legali della Confedilizia del settembre del 2023 a Piacenza, che consente di intervenire sulle piccole difformità edilizie che caratterizzano molte abitazioni italiane, con conseguenze anche sulle compravendite immobiliari.