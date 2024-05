Fonte : lanazione di 30 mag 2024

"Rondine è un luogo magico per me, perché a Rondine regna l'amicizia, la parità, la pace - ha detto Segre -. "Il messaggio di pace di mia madre è importantissimo e ancora attuale così come la creazione di relazioni finalizzate a questo" ha detto Belli Paci.

Rondine la testimonianza di Liliana Segre alla marcia per la pace Inaugurata ‘L’arena di Janine’