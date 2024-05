Roma Dybala | Non sono soddisfatto del sesto posto Difficile lasciare l’Italia ma c’è curiosità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Pauloha fatto chiarezza sul suo futuro in un’intervista al The Athletic, contemplando la possibilità die dunque la: “Andarmene via da questo paese in cui sto da quasi 12 anni sarebbe: quicresciuto,diventato uomo e ancora mi diverto tanto. Tuttavia c’è sempre la, vuoi sapere cosa faresti in altri campionati come la Liga o la Premier League con grandi squadre e grandi giocatori”. L’argentino ha poi fatto un bilancio della stagione appena conclusa: “Arrivare alnon piace a nessuno, avevamo la squadra per arrivare più in alto. Non, avremmo potuto fare di meglio. Il mio obiettivo? Vincere il più possibile con la. Vincere è l’unica cosa che conta e resterà sempre il mio obiettivo principale”.