Roland Garros 2024 | domani si comincia un’ora prima su tutti i campi

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nel primo venerdì del, che è quello di, ci sarà un’importante novità senz’altro dovuta ai problemi causati dalla pioggia sia ieri che oggi ai tabelloni. Amelie Mauresmo, direttrice dello Slam parigino, ha infatti comunicato alla stampa chesusi comincerà alle 10:00, dunquerispetto alle 11:00 tradizionali. Non solo: proprio per questo motivo verrà inserito un match in più su entrambi iprincipali, il Court Philippe Chatrier e il Court Suzanne Lenglen, che così avranno cinque incontri nella propria programmazione., match ancora sospesi per pioggia. I punteggi degli italiani e le previsioni meteo Una misura, questa, sicuramente volta a snellire il programma dei tabelloni di singolare (e che denota una certa certezza del fatto che non si sia per nulla sicuri di portare a compimento 68 incontri, di cui 55 di singolare, oggi).