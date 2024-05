Fonte : feedpress.me di 30 mag 2024

. Gli investigatori europei hanno. Lo riporta il Guardian. . Per il rogo all’Ikea di Vilnius, il premier polacco Donald Tusk ha suggerito che potrebbe essere opera di un sabotatore straniero. I servizi di sicurezza di tutta Europa sono in massima allerta per quella che viene considerata una nuova arma di guerra della Russia : incendi dolosi e sabotaggi nei Paesi Baltici, in Germania, nel Regno Unito.

Roghi in Europa allerta massima L' ipotesi inquietante | Nuova arma di guerra della Russia