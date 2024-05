Rivolta al carcere Beccaria di Milano il sindaco Sala | Necessario l’intervento del governo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 – Sarebbero proseguiti fino all'una di notte i disordini neldidopo ladi ieri, mercoledì 29 maggio. La situazione ora è tranquilla, ma sono in coso le indagini per accertare le responsabilità. Dopodiché, ci saranno dei trasferimenti.29052024minorileANSA PAOLO SALMOIRAGO Il: “intervenga” Per ildi, Giuseppe, è "necessariamente" utile un intervento del. "Purtroppo", ha aggiunto a margine di un evento in città, la“è la prova provata che quando lasci andare le cose va a finire così. Abbiamo tenuto ilper più di dieci anni senza il direttore: ora, non è perché ne hai uno (Claudio Ferrari, ndr) che si azzerano le problematiche”.