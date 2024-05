Risolvere il nodo dei posti letto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Alberto Zaccaroni per 40 anni è stato chirurgo endocrinologo al Morgagni-Pierantoni, con ruolo anche di primario. Ora è in pensione. Zaccaroni, cosa l’ha spinta a correre alle elezioni? "Vedo che l’ospedale fa i conti con tante problematiche che vengono tutte gestite dalla direzione generale senza alcuna guida politica, invece io sono convinto che a dare le linee guida dovrebbe essere la politica e che dovrebbe farlo almeno per i prossimi 10 anni in modo da garantire una certa continuità". È il principale problema del Morgagni-Pierantoni? "Quello che se ne porta dietro molti altri è la mancanza di. Una volta al Pronto soccorso c’erano meno medici di adesso, eppure la situazione era gestibile. Succedeva perché molti pazienti venivano presi in carico dai reparti dove facevano tutti gli esami necessari.