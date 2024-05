Ricci | Dalle Europee nascerà l’alternativa a Meloni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 30 maggio 2024) Matteo, da sindaco di Pesaro oggi è candidato alle elezioni: da primo cittadino qual è il valore aggiunto che può e vuole portare in Ue? “Intanto una cultura amministrativa che tiene insieme visione e pragmatismo quotidiano, che penso sia utilissima all’Europa. E poi una politica popolare, perché io credo che soltanto con un linguaggio e un atteggiamento popolare si sconfiggono i populisti. E poi, ovviamente, la concretezza dell’amministratore locale”. Il Pd ha portato alle elezioni il partito dei sindaci e degli amministratori: sembra un po’ una mossa per portare voti… “I sindaci che si candidano allesono in scadenza naturale di mandato, non lasciamo le nostre città, non c’è la possibilità di fare un terzo mandato. Anzi io valuto questa corsa alleun modo per valorizzare un gruppo dirigente che in questi anni ha vinto e convinto, spesso controvento, mantenendo al centrosinistra la maggioranza delle città italiane, e che adesso prova a portare questa capacità amministrativa laddove si decide una parte importante dei nostri destini”.