Rai Sport | Conte fuorioso per una fake News Ecco cosa è successo

Antonio Conte ha accettato un triennale con il Napoli, al tecnico ha dato molto fastidio una voce circolata sui media. Mentre le voci su possibili clausole di uscita anticipata dopo una sola stagione continuano a rimbalzare, Antonio Conte ha voluto mettere un punto fermo sulla sua imminente avventura al Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Venerato al TGR, l'ex allenatore dell'Inter sarebbe addirittura "furioso" per queste indiscrezioni prive di fondamento. "Triennale Senza Clausole" Venerato ha svelato i dettagli dell'accordo tra Conte e il Napoli: "Antonio ha accettato un triennale a cifre lontane dai suoi standard. Sei milioni più bonus e tre anni puliti privi di clausole di uscita". Nessuna possibilità di addio anticipato dopo una sola stagione, come invece era stato ipotizzato in precedenza.