Ragalna in trasferta da Belpasso per rubare serramenti | arrestato

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dall’Arma di Catania sull’intera Provincia etnea, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dell’illegalità diffusa, i Carabinieri del Comando Stazione dihannoun pregiudicato 38 enne, disoccupato, residente a, ritenuto responsabile di furto aggravato in appartamento. In particolare, erano le 15:00 circa, quando una pattuglia dedicata alla prevenzione dei reati predatori, percorrendo la via Paternò, è intervenuta prima che il ladro potesse scappare con il carico die infissi rubati poco prima in alcune villette della zona. L’uomo infatti, approfittando del fatto che il primo pomeriggio è solitamente dedicato al riposo, e quindi le strade sono poco affollate, aveva deciso di colpire alcune ville della periferia nord del paese.