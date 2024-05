Prima Pagina IN Edicola | Inter-Lautaro Martinez si tratta! Parla Marotta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 30 maggio 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT TUTTOSPORT Richieste d’ingaggio troppo esose: si: «Fai un passo indietro». Moratti, voglie. L’AD in Pressing su: «Conto sul suo senso di appartenenza». L’ex proprietario: «Mia moglie mi chiede ogni sera se ricompro il club e io non lo escludo. Oaktree è molto solida, ma…».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (IN, si) ©-News.