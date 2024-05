Poste Grassadonia AVS | No alla privatizzazione al fianco dei lavoratori

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 30 maggio 2024) “Diciamo NodiItaliane e sosteniamo la mobilitazione deie delle lavoratrici in lotta a difesa del loro futuro. Graziemobilitazione sindacale e due scioperi in piazza oggi il ministro Giorgetti ha convocato le rappresentanze dei”. Lo afferma in una nota Marilenadella segreteria nazionale di Sinistra Italiana e candidata al parlamento europeo nella circoscrizione Italia centrale con Alleanza Verdi e Sinistra. “La destra non sa dove andare a prendere i soldi per ridurre il debito pubblico e allora ricorresolita, vecchia, storia: vendere pezzi di patrimonio pubblico. Vendere, o svendere pezzi pregiati delle partecipate pubbliche, solo ed esclusivamente per fare cassa è miope.