Fonte : lanazione di 30 mag 2024

In tema di riqualificazione urbana, il programma di “Poppi nel Cuore” contempla, tra i vari interventi, la rigenerazione dell’ex ospedale con l’apertura di spazi per la lettura, per la musica e per lo studio dedicati ai giovani presso lo spazio “CU. Questa consapevolezza anima l’attività della lista “Poppi nel Cuore” in sostegno a Carlo Toni come candidato a sindaco che, nel proprio programma, orienta una particolare attenzione agli interventi di recupero di immobili, infrastrutture e aree verdi per prevedere nuove opportunità e servizi per i cittadini.

Poppi nel Cuore presenta i progetti di riqualificazione degli spazi urbani