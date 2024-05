Fonte : calcioweb.eu di 30 mag 2024

L'articolo Piero Braglia si rimette subito in gioco: vicino l’accordo con il Campobasso CalcioWeb. Si tratta di un tecnico con grandissima esperienza e in grado di tirare fuori il massimo dai suoi calciatori. Oltre 1100 panchine dalla Serie C ai dilettanti e tantissima esperienza in Serie C: Piero Braglia è un lusso per la categoria.

