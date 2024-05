Piazza della Loggia Toffaloni tra gli esecutori della strage? Si apre il processo al Tribunale dei Minorenni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Solo pochi giorni fa, il 28 maggio 2024, al teatro Grande di Brescia sono stati commemorati i 50 anni dalladi, anche con la presenza del presidenteRepubblica Sergio Mattarella. Oggi la tragedia si arricchisce di un nuovo capitolo: la prima udienza presso ildeidi Brescia per ila Marco, accusato di essere uno deglimateriali dell’attentato con Roberto Zorzi, il quale è sottoalordinario., la foto simbolo del dolore: "Toccavo il viso di Alberto, lo credevo ancora vivo" L’imputato, non presente in aula (come del resto accaduto in tutte e tre le udienze preliminari) in quanto residente in Svizzera, è giudicato daldei minori perché all’epoca dei fatti, nel 1974, aveva 16 anni.