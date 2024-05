Fonte : tvzap di 30 mag 2024

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono tornati al centro dei gossip. L’influencer ed esperto di gossip, Amedeo Venza, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune storie in cui ha riportato alcune indiscrezioni che riguardano proprio i “Perletti”. Baudo però era davvero in ospedale, ecco il motivo Perla Vatiero e Mirko Brunetti, lite furiosa Sembra non essere un buon momento per le coppie dell’ultima edizione del “Grande Fratello”, condotta da Alfonso Signorini.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti lite furiosa | l’indiscrezione che fa tremare i Perletti FOTO