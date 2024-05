Perché questi stivali di Neil Armstrong non corrispondono alle impronte lasciate nel suolo lunare

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 30 maggio 2024) Continua a circolare su Facebook (per esempio qui e qui) una vecchia bufala appartenenteteorie dei complotti lunari (di cui esistono varie versioni, che abbiamo trattato in diversi articoli; per cominciare leggete qui, qui e qui). Parliamo della foto deglidile cui suole non corrisponderebberoimmagini dellesuldurante la missione Apollo 11. A proposito, buona parte delle foto extraveicolari vennero scattate da, compresa quella in oggetto delle, che appartenevano al collega Buzz Aldrin, contrariamente a quanto riportato nelle immagini che analizzeremo. Siamo di fronte a un ennesimo caso di “cospiratori distratti”, ovvero quando credere a una tesi complottista implica che gli attori della messa in scena siano degli irrimediabili pasticcioni: in questo caso la Nasa avrebbe esibito pubblicamente deglidalla suola sbagliata, per ragioni che i complottisti non si preoccupano di spiegare.