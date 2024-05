Perché nel nuovo singolo di Fedez non si parlerà di Chiara Ferragni | interviene il rapper

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Domani, venerdì 31 maggio, uscirà ' Sexy Shop' , ildiinsieme ad Emis Killa: riferimenti aneldinon sidi“L’amore non si fa nei sexy shop. Sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio”, recita una parte della nuova canzone. In una intervista su La Stampa,ci tiene però a precisare che non ci sarebbero frecciatine a: Credo di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto,non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare m**da sulla madre dei miei figli.