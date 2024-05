Per lui ho mollato tutto Ida Di Filippo l’agente immobiliare star della tv presenta il fidanzato

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 30 maggio 2024) Personaggi tv. Ida De, amatissima per il suo ruolo di agentenello show “Casa a prima vista”, si è raccontata in una recente intervista. La “realtor” ha fatto emergere dettaglisua sfera privata e ha anche soddisfatto le curiosità degli spettatorindo il suo giovane.( dopo le foto…) Leggi anche: Ilary Blasi nella bufera: il gesto in Giappone indigna tutti (VIDEO) Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, incidente per Sonia Bruganelli: come sta (FOTO) Ida Di, ladi “Casa a prima vista” Abbiamo conosciuto Ida Diper il suo ruolo di agentein “Casa a prima vista”, il programma di Real Time che ha conquistato milioni di telespettatori in Italia. Insieme a Mariana D’Amico e Gianluca Torre, Ida Diha reso unica l’edizione dello show nella sua edizione milanese guadagnando l’interesse del pubblico per il suo personaggio.