Per la prima volta il consumo di cannabis supera l' alcol Lo studio shock che parla anche della crisi del vino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sono di più gli statunitensi che fumano ogni giorno marijuana di quelli che bevono. È la rivelazione scioccanterivista Addiction, secondo cui sarebbe lache lae affini. È, dunque, questo il vero motivo per cui negli ultimi anni gli Stati Uniti mostrano segnali negativi proprio sui consumi vinicoli? Probabilmente è solo uno dei motivi, a cui si aggiungono la diffusione di altre bevande no, oltre che di nuovi stili di vita. Sta di fatto che la ricerca, realizzata dal National Survey on Drug Use and Health, affermache gli habitué, la fumino 15-16 volte al mese, contro i 4-5 giorni in cui i consumatori medi disi concedono una bottiglia. Principalmente il motivo per cui si preferisce la marijuana è potersi godere un momento di relax a casa.