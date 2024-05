Paziente violentata al Pronto Soccorso | fermato un magazziniere dell’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ragazza ventenne è stata stuprata durante il ricovero in: la vicenda è avvenuta in Provincia di Milano. Lo stupro è avvenuto neldi Vizzolo Predibissi (credits @Il Cittadino) – Ilcorrieredellacitta.comViolenza sessuale al. La vicenda ha visto vittima una ragazza, ricoverata in ospedale per dei problemi di salute. Nonostante ciò, un operatore della struttura ospedaliera avrebbe dato vita a uno stupro verso la giovane. La ragazza sarebbe riuscita a fuggire solo a rapporto sessuale concluso, chiedendo aiuto per i corridoi dell’ambulatorio agli infermieri. Per la vicenda, è statoun dipendente dell’ASL. Lastuprata alLa gravissima vicenda si è sviluppata nell’Ospedale di Vizzolo Predabissi, un piccolo Comune nella Provincia di Milano.