Passione Italia torna a Madrid dal 31 maggio al 2 giugno la 14^ edizione | showcooking e degustazioni

(Di giovedì 30 maggio 2024)con la sua 14ª: un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della cultura e della gastronomiana. Per tre giorni, dal 31al 22024, il cortile della Scuolana disi trasformerà in un angolo d’, con il tradizionale spazio dedicato ai prodotti gastronomici confezionati e all’artigianato, e un’ampia area ristorazione, dove si potranno degustare ricette e prodotti della tradizione culinaria regionale del Bel Paese. L’di quest’anno presenta un’importante novità: la Sardegna, infatti, sarà presente con le sue eccellenze gastronomiche ed artigianali, come parte di un percorso di promozione nella capitale spagnola che culminerà con la Festa nazionale del 2in Ambasciata.