Paperino compie 90 anni | le pubblicazioni per celebrare lo speciale compleanno

(Di giovedì 30 maggio 2024) E sono 90!, infatti, 90e per festeggiare questo importanteversario, Panini Comics annuncia tante novità per tutto il mese di giugno. Era, infatti, il 9 giugno 1934 quandoesordiva nel cortometraggio La gallinella saggia (The Wise Little Hen). Da subito si mostrava come un tipo pigro, interessato principalmente a oziare e a spassarsela tra balli e canti. Cover da Ufficio Stampa La sua prima avventura vera e propria fu, poi, in Topolino e il mistero dei cappotti (The Case of the Vanishing Coats), di Ted Osborne e Floyd Gottfredson, pubblicata sui quotidiani americani dal 17 febbraio al 24 marzo 1935. Da lì in poi,riuscì a conquistare i lettori ottenendo uno spazio via via maggiore e una striscia dedicata nel 1938.