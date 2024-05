Palinsesti Rai estate 2024 | Rai 2 a tutta sport tra Europei di atletica e calcio Tour de France e Olimpiadi Su Rai 3 Monica Maggioni conduce Newsroom

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 30 maggio 2024)Rai 2 e Rai 3,Già scritto di Rai 1, andiamo a scoprire iestivi di Rai 2 e Rai 3 nei prossimi mesi (periodo di riferimento giugno/agosto). Ecco – salvo variazioni di cui vi terremo aggiornati – cosa andrà in onda sulle due reti Rai nell’. Idi Rai 2 per l’Quella di Rai 2 sarà un’, caratterizzata da grandi eventi. Si parte con glidia Roma, in programma dal 7 al 12 giugno: la rete trasmetterà fino a 9 ore di programmazione live al giorno, dalla mattina alla sera. Poi sarà la volta degli attesidiin Germania, dal 14 giugno al 14 luglio: su Rai 2 andrà la fase a gironi (fino al 26 giugno) con una partita al giorno alle 18.