Palermo folla al funerale di Angelo Onorato Il parroco | Lo affidiamo a Dio

30 mag 2024

. . . "Siamo qui per affidare a Dio l’anima del nostro fratello Angelo". Il feretro è giunto a mezzogiorno in punto: in prima fila la moglie, l’eurodeputata Francesca Donato con i figli Carolina e Salvatore. Così in cattedrale, a Palermo, il parrocco Filippo Sarullo ha aperto la funzione funebre di Angelo Onorato, l’architetto e imprenditore, trovato morto sabato scorso con una fascetta attorno al collo.

