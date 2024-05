Padova donna precipita dal cavalcavia | per gli inquirenti è un femminicidio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 30 maggio 2024)dal: per gliè un. Fermato il compagno 39enne Il corpo di Giada Zanola, 33 anni, è stato rinvenuto nella mattinata di ieri, 29 maggio, sull’autostrada A4, straziato dai veicoli in transito, a Vigonza (). In un primo momento si è pensato ad un suicidio, essendo il corpoto da un, ma nel susseguirsi delle ore, il quadro è cambiato. Nel corso della scorsa notte, al termine delle indagini degli agenti della Polstrada die di Venezia e dalla Squadra mobile della Questura di, è arrivata la svolta. Il compagno della, Andrea Favero 39 anni, avrebbe fatto alcune ammissioni al pm, che ha deciso per il fermo per omicidio volontario. Al vaglio degliil movente del delitto.