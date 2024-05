Orari MotoGp Mugello 2024 il Gran premio d’Italia in tv | diretta su Sky e Tv8

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024), 28 maggio– Non c’è sosta per il motomondiale che dopo il Gp di Catalogna riparte subito con ilsullo storico e affascinante circuito del. Laha visto il trionfo di Pecco Bagnaia in terra spagnola su Jorge Martin e Marc Marquez, ovvero le tre Ducati che per ora si stanno giocando il titolo mondiale. Comanda lo spagnolo del team Prima Pramac con 155 punti, davanti al campione del mondo in carica con 116 e all’otto volte iridato con 114. Insomma, è triello. Già più staccati tutti gli altri con Enea Bastianini quarto a 94 punti, poi Maverick Vinales, opaco a Barcellona, quinto con 87, e Pedro Acosta, reduce da qualche caduta di troppo, sesto con 83. Ancora in enorme difficoltà i giapponesi, infatti il primo in classifica è Fabio Quartararo su Yamaha solo dodicesimo con 32 punti, mentre Honda è decisamente più in crisi e ha in Joan Mir il pilota migliore con il diciottesimo posto e soli 13 punti conquistati.