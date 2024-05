Olympiacos Fiorentina perde anche il Torino | NIENTE EUROPA per i granata

Fonte : calcionews24 di 30 mag 2024

A perdere ad Atene non è solo la Fiorentina, ma anche il Torino: i granata non accederanno in Europa vista la vittoria dei greci La sconfitta della Fiorentina in finale di Conference League contro l’Olympiacos si rivela una beffa anche per il Torino.

