Oltre 50 gradi in India | nulla di strano se si considerano il clima il meteo e le guerre

(Di giovedì 30 maggio 2024) E’ tempo di record e l’fa quello che può, annuncia un caldo record,i 50nella sua capitale New Delhi. Tre anni fa Ella e io fummo obbligati a tornare a Jaipur ai primi di giugno a causa di un evento improvviso. Una delle ragazze della bidonville, che sosteniamo negli studi con Vivere con Lentezza, aveva rifiutato il matrimonio imposto dalla famiglia (l’imposizione è spesso frutto di una vera e propria compravendita da parte del padre della propria figlia) per sposare “il proprio amato” come recita il Cantico dei Cantici. In questo caso l’amato era un ragazzo del Bihar, uno degli stati più poveri dell’, e appartenente come lei al mondo dei Dalit, considerato di casta inferiore. Quello era l’anno del precedente record di calura, la temperatura raggiungeva spesso i 50, il caldo era feroce e umido, ma portammo a termine la nostra missione, andando a trovare la nostra amica in ospedale (le avevano spezzato alcune dita della mano sinistra) e ospitando sposa e sposo per qualche giorno nel nostro alberghetto per un’inaspettata luna di miele.