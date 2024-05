Nuove strutture sportive per tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Da domani (apertura alle ore 16,30 con animazione a cura di Accademia della Risata) gli urbinati avranno un nuovo spazio ricreativo in zona Monte, e con l’occasione saranno inaugurati anche dei nuovi giochi per i più piccoli. La zona è quella oltre il monumento a Raffaello, sia prima della balaustra, dove già ci sono dei giochi per bambini che aumenteranno di numero, sia al di là della balaustra, lungo le terrazze verdi digradanti che si aprono sul panorama. Qui è stato realizzato un piccolo campetto idoneo per calcetto e basket, munito di reti, che sarà ad accesso libero. Oltre al campetto c’è una mini palestrina per esercizi di corpo libero e attrezzi per calisthenics. Sopra invece, c’è un gioco completamente nuovo in legno. Questo spazio rimane dedicato ai più piccoli, 3-10 anni, mentre la zona oltre la balaustra è pensata per i giovani di età superiore, fino ai diciotto, ma anche studenti universitari e amanti degli esercizi all’aperto.